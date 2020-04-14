Son Dakika › Ekonomi › Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi ertelendi - Son Dakika Ekonomi
Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi ertelendi
15 dakika önce
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran'a ertelendi.
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş- Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran'a ertelendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, otoyolun söz konusu kesimine ilişkin daha önce 21 Mayıs olarak açıklanan ihale tarihi, 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:44 Kaynak: AA
Son Dakika İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir