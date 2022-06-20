Beykoz'da zincirleme kazada 2 tır ile 1 minibüs çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, 2 tır ile 1 minibüs çarpıştı, tır sürücülerinden biri araçta sıkıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden 61 DG 580 plakalı tırın sürücüsü, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu.
Aynı istikamette seyir halindeki 34 FCN 255 plakalı tır, park halindeki tıra arkadan çarptı. Lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle önünde duran 19 RB 742 plakalı minibüse çarptı.
Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan tırın şoförü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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