Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.
30.04.2021 07:09
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Marmara, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor. - Son Dakika
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