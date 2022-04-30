Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

30.04.2022 07:27
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın bariyerlere çarpıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın bariyerlere çarpıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Beykoz Poyrazköy mevkisinde, Edirne istikametine giden Ercan T. (49) yönetimindeki, hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ercan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ömer D. (35) de çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun Ankara istikametine dökülen hayvan yemi nedeniyle, trafik her iki yönden kontrollü sağlandı.

Bölgede trafik, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale dönecek.

YORUMLAR
500
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Park halindeki triportör yandı Park halindeki triportör yandı

Marmara, İtfaiye, Edirne, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 Putin ve Zelenski G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 07:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement