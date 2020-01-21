Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı.

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı., System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]