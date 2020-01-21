Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. - Son Dakika

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı.
6 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşan tır yan yattı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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