Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram trafiği olmayacak - Son Dakika

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde, her bayram TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu 'nda trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Özellikle Dilovası rampası, Hereke geçişi ve Bekirdere rampasında araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yaşanan kazalar da bayram yolculuğunu çileye dönüştürüyordu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:58

Kaynak: DHA

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