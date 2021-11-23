Kuzey Marmara Otoyolu'nda çakıl yüklü TIR devrildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çakıl yüklü TIR devrildi

KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çakıl taşı yüklü TIR devrildi.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çakıl taşı yüklü TIR devrildi. TIR'da yüklü malzeme yola saçılırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Mustafa Önal idaresindeki 34 LR 4579 plakalı, çakıl taşı yüklü TIR, Başakşehir istikametine seyir halinde olduğu sırada önündeki virajı alamayarak devrildi. Kazada, TIR sürücüsü Mustafa Önal hafif yaralandı. TIR'da yüklü çakıl taşları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri, yol üzerinde önlemi aldı.



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