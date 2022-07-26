Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen demir yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 41 B 0953 plakalı demir yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın şiddetiyle İ.A., sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ