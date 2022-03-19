Kuzey Marmara Otoyolu'nda böyle makas attılar- Yakalanan 2 şahsa toplam 9 bin 357 TL idari para cezası - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda böyle makas attılar

Yakalanan 2 şahsa toplam 9 bin 357 TL idari para cezası

İSTANBUL Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak sosyal medya da yayınlayan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şahsa toplam 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımları mevkiinde 15 Mart günü meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan makas atarak trafiği tehlikeye düşürülmesi olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri incele başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu plaka bilgileri tespit edilen araç sürücüsünün R.O. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili sürücü şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 TL araç sahibi olan şahsa ise "Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak" suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda iki şahsa 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü R.O. isimli şahsa "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapıldı.