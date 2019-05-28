Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

47 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Sürücü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.
(Metin Başar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:06 Kaynak: İHA
Reşadiye, Araç, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var Kuzgun dizisinde çalışan işçinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:53:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]