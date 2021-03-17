Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

17.03.2021 14:24
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, System.String[]

Son dakika haberler: Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kamyonun kabini parçalanırken, 33 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kamyonun kabini parçalanırken, 33 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisi Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yolda Kenan Çerçi isimli 33 yaşındaki kamyon sürücüsü yolda seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabin kısmı parçalandı ve motor kısmındaki parçalar da etrafa savruldu. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri sürücü Çerçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çerçi'nin olay yerine gelen ağabeyi ve kardeşleri ise sinir krizi geçirdi. Aile, görevliler tarafından uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri drone ile havadan da görüntülendi. Çerçi'nin cenazesi morga kaldırıldı.

(Murat Delice/İHA)

Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Marmara, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


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