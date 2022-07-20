Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kamyon 2'ye bölündü bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde hafriyat kamyonu ve kamyon karıştığı kaza meydana geldi.

Kamyonet çarpma sonucunda ikiye bölünürken, şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Şoförün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, bugün saat 13.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tezer Esen yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir'in idaresindeki 34 FCR 602 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda Tezer Esen yönetimindeki kamyon 2'ye ayrıldı. 2'ye ayrılan kamyonun ön kısmında sıkışan sürücü dakikalar süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan araçtan kurtarılan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

"Yakınları sinir krizi geçirdi"

Kaza sonrasında vefat eden Tezer Esen'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve polis ekipleri yakınları sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

"Kaza nedeni ile trafik oluştu"

Kaza nedeni ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Trafik polislerinin kontrolünde ilerleyen trafik ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.