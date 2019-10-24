Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı
Son Dakika Yerel Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı

42 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı -Tır önünde ilerleyen çekiciye çarptıİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda arkadan gelen tırın önündeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı

-Tır önünde ilerleyen çekiciye çarptı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda arkadan gelen tırın önündeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşa Mandıra Mevkii yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Seyir halinde olan 34 JJ 8742 plakalı tır, önünde ilerleyen ve iş makinesi taşıyan 34 PS 6014 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı kullanılamaz hale gelirken, sürücünün de araç içerisinde sıkıştı. Sürücü itfaiyenin uğraşları sonucu güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı

Marmara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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