Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

21.11.2022 23:17

Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan tıra arkadan çarptı.

Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü

KOCAELİ - Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilden yola savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 Mercedes marka tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Tıra arkadan çarpan otomobil adeta parçalandı, sürücü Mustafa Demir ve yolcular Hatice Demir ile Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin, Rize'den İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenildi. Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Marmara, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara'daki feci kaza aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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