KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA GİŞELERDE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika

Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, gişelere girmek için bekleyen kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Hızla ilerleyen Murat Öztürk yönetimindeki 35 ADF 104 plakalı otomobil Kurnaköy Gişelerine girmek üzere bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki 59 NG 659 plakalı bir kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öztürk'ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gişeye girmek için bekleyen kamyona çarptığı görülüyor.

Kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan, 'İki tane TIR vardı. Ben bekliyordum hareket halinde değildim. Bir gümbürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım. Olay bu. Görüntü ortada dedi.