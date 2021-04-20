Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu otoyolda devrildi. Hafriyat yola dökülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, bugün saat 15 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 AT 900 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü İbrahim T., otoyolda ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu otoyolda devrildi. Devrilen hafriyat yüklü kamyondan saçılan hafriyatlar yolu kapattı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Dökülen hafriyat sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolunun Işıklar Gişeler Mevkiinde yol tek şeride düşürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
(Batuhan Toprak/İHA)
Kaynak: İHA
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