Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

08.05.2022 02:11
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki 54 AAH 697 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hasan idaresindeki 28 NR 205 plakalı Opel marka otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma metreler kala durdu Kontrolden çıkan otomobil uçuruma metreler kala durdu

Otomobil, Sakarya, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 02:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement