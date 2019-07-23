Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

22 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik aksadı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyon devrildi.
Kamyondaki malzemeler yola saçılırken kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yoğunluk oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi
Marmara, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:04 Kaynak: AA
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