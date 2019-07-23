Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

2 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyir halinde olan 54 ZZ 026 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı.
Yaralı ve can kaybının olmadığı kazada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kamyonun ve yola saçılan malzemelerin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Marmara, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:53 Kaynak: AA
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