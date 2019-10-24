Son Dakika Haberleri: Kuzey marmara otoyolu'nda kamyon tıra çarptı
Son Dakika Güncel Kuzey marmara otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

Kuzey marmara otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

21 dakika önce

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon önünde seyreden iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon önünde seyreden iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne yönünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kurtça Çoban yönetimindeki 34 JJ 8742 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle iş makinesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve otoyolda görevli ekipler başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Tır sürücüsü Ali Enginoğlu, Arkadan bana vurdu iş makinesi taşıyordum. Uyudu herhalde. İtfaiye geldi sıkıştığı yerden kurtardı diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kuzey marmara otoyolu'nda kamyon tıra çarptı

İtfaiye, Marmara, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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