Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri Mevkii Hikmet Çeri Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bülent Turhan'ın kullandığı 16 FH 124 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aynı istikamette seyir halinde olan Nazım Toker'in kullandığı 20 NG 003 plakalı otobüse arkadan çarptı.

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