Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet kamyona arkadan çarptı - Son Dakika

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonet kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Mevkii Ankara yönünde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 34 BUL 127 plakalı kamyonet, Halil Avcı'nın kullandığı 41 FP 060 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin yolcu koltuğundaki Mustafa Küçük bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Küçük itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle jandarma ve diğer görevliler başka bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Sarı, "Kamyon duruyordu. Işıkları yanmıyordu. Biz de duramadık arkadan çarptık. Emniyet şerdinde değildi. Sürücü benim yaralı olan benim yanımda çalışan arkadaş" diye konuştu. Kamyon şoförü Halil Avcı işe seyir halinde olduğunu söyleyerek, "Ben durmuyordum. Seyir halindeydim. Arkadan geldi çarptı. Jandarmadan arkadaşlar bakıyor takografyadan belli olur" diye konuştu.Jandarma ekiplerinin kaz aile ilgili soruşturması devam ediyor.