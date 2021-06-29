Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.C'nin kullandığı 34 BGA 588 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, önünde seyreden B.S. idaresindeki 06 PZF 01 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanında bulunan ve yaralanan A.G. Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika