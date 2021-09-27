Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sarıyer mevkisinde Özkan N. yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden Ahmet S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsün şoförü Özkan N. ile minibüste bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Minibüs sürücüsünün yolda makas atarak ilerlediği ve kontrolünü kaybederek önündeki kamyonete çarptığı iddia edildi.
Kaynak: AA
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