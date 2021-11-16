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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI - Son Dakika

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI

16.11.2021 11:16

İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde tünel içerisinde otomobilin önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde tünel içerisinde otomobilin önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu T4 tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen S.Ş. idaresindeki 34 BSS 117 plakalı otomobil önünde ilerleyen N.Ç. idaresindeki 20 FJ 955 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan S.Ş., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun 3 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI

Otomobil, Marmara, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 YARALI - Son Dakika
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