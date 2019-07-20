Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

44 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gelen V.O idaresindeki 16 KN 660 plakalı yolcu otobüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Bu sırada otobüsün motor bölümünde küçük çaplı yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın, sürücü tarafından söndürüldü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Marmara, İzmir, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:05 Kaynak: AA
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