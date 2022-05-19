Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı

19.05.2022 16:25

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir lüks otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir lüks otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Aracın alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde meydana geldi. Çatalca istikametine seyir halinde olan lüks otomobilin motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yanma anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
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Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı Bisikletçi dükkanı alev alev yandı Bisikletçi dükkanı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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