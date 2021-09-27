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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI

27.09.2021 18:25

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün iddiaya göre makas atarak ilerlemeye çalıştığı minibüs, kamyonete arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün iddiaya göre makas atarak ilerlemeye çalıştığı minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüsteki 2 kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Kilyos katılım Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Özkan N.'nin makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 BE 6546 plakalı minibüs, Ahmet Saraç'ın kullandığı 34 EN 7992 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüste bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Minibüsün çarptığı kamyonetin sürücüsü Ahmet Saraç, Yavaş gidiyordum, arkadaş da orta şeritte kamyon vardı. Kamyonu geçeyim derken sağ şeride geçti. Hızlı olduğu için beni fark edemedi. Bir anda sağa atınca bana arkadan vurdu. Araçta iki kişi vardı. Arkadaşlar zaten o ambulansla olay yerinden hastaneye doğru gittiler. Allah şifa versin. Aşırı hız sonucunda. Aracın içinde sıkıştı, başının sağ tarafında herhalde bir yara vardı. Yaradan dolayı ambulans geldi. Sıkıştığı için de biraz da ayağı ağrıyordu şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde üç şerit trafiğe kapandı. Trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI

İtfaiye, Tragger, Minibüs, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN MİNİBÜS KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika
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