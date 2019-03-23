Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Motosikletli Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Motosikletli Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

8 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde frenleri aniden kilitlenen motosikletli, dengesini kaybedince yere düştü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Motosikletli Ölümden Kıl Payı Kurtuldu, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde frenleri aniden kilitlenen motosikletli, dengesini kaybedince yere düştü. Yerde birkaç metre sürüklenerek hafif yaralanan genç yaklaşık 2 metre ile bariyerlere çarpmaktan kurtulurken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkiinde arkadaşlarıyla seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Zafer G, servis alanına geldikleri esnada ayrımdan içeriye girmek istedi. O esnada motosikletlinin sert bir şekilde basması sonucu frenleri kilitlendi. Bunun üzerine hakimiyetini kaybeden sürücü dengesini de sağlayamayınca kaza yaptı.

Bariyerlere çarpmaktan 2 metre ile kurtuldu

Yerde birkaç metre sürüklenen sürücü bariyerlere çarpmaktan 2 metreyle kurtuldu. Sürüklenmesi sebebiyle hafif şekilde yaralanan sürücü Zafer G.'ye yardımı birlikte seyrettiği arkadaşları yaptı. Kaza nedeniyle şoka giren genç, bir süre sonra kendine geldi. Motosikletinde maddi hasar oluşan genç, ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

Motosiklet, Marmara, 3. Sayfa
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