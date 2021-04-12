Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümle sonuçlanan feci kaza - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Abdullah Fatih Demirci'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Demirci'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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