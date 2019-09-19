Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.


Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, "Birden önümüzde araç takla attı: . Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.


Öte yandan, bazı kazazedeler uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. - İSTANBUL

Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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