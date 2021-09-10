Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Sevindikli gişeler mevkisinde İstanbul istikametine seyir halindeki Dursun Örmeci'nin kullandığı 34 ACJ 494 plakalı otomobil, aynı yönde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 CML 03 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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