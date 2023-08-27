Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Son Güncelleme: 27.08.2023 09:18

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Ön camdan girip bagajdan çıkan bariyerde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri araçtaki yangını söndürürken, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Cengiz N. ile araçtaki Kerem A'nın cenazeleri morga götürüldü.

Otomobilden yaralı çıkarılan İdris S. ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım kontroll???????ü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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