Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara yönünde giden Taner K. yönetimindeki 55 AAG 480 otomobil, Çekmeköy Reşadiye mevkisinde önünde seyreden 54 AFB 429 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taner K. ve yanında bulunan Hasan B'yi kurtardı.
Sağlık ekipleri Hasan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika