KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ - Son Dakika
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ

30.04.2022 13:53

KUZEY Marmara Otoyolu'nda polis ve jandarma ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda polis ve jandarma ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini vurgulayan "Bayramınız kemerli olsun" başlıklı broşür dağıttı.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde polis ve jandarma ekipleri, bayram öncesinde kazalara sebebiyet veren ihlallerin önlenmesi amacıyla trafik denetimi yaptı. Araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek sürücülerin evraklarını inceledi. Yolcu otobüsündeki yolcuları, maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sürücülere de yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini vurgulayan "Bayramınız kemerli olsun" başlıklı broşür dağıttı. Denetimler havadan drone ile de görüntülendi.

'HER BAYRAM BİZLERİ BİLGİLENDİRİYORLAR"

Bayram tatili için ailesiyle Ankara'ya giden Doğan Özyürek, ? Bayram tatili için Ankara'ya gidiyoruz. Kazasız belasız varırız inşallah. Denetimler iyi. Her yerde polis ekipleri var. Her bayram olduğu gibi bu bayramda bizleri bilgilendiriyorlar" dedi.

Tatil için İstanbul'a gelen Onur Alparslan ise, 'Yeterli sayıda ekipler var. Herkese iyi bayramlar. Bayram tatili için İstanbul'a geldik. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Bu çok önemli" diye konuştu.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA RAMAZAN DENETİMİ

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Kaynak: DHA

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