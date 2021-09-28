Kuzey Marmara Otoyolu'nda rulo sac taşıyan tır yandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkisinde rulo sac yüklü bir tır yandı.
Alınan bilgiye göre, Baran Kıyak idaresindeki 67 TU 673 plakalı rulo sac yüklü tır, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
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