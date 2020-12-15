Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru

15.12.2020 10:57

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılması beklenirken, devam...

İstanbul- Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan İzmit- Akyazı bölümü 19 Aralık'ta açılması beklenirken, devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.

400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve 19 Aralık'ta tören ile açılması planlanan 6'ncı kesim olan Sakarya kesiminde sona gelindi. Toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapılırken 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez bulunuyor. 4 şeritli otoyolda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırırken yine Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip oldu.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. Projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geç-it, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi'nin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi ise 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle açılması bekleniyor. Açılışına sayılı günler kala son kesimde devam eden çalışmalar havadan da görüntülendi.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Mustafa Özdemir/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru

TEM Otoyolu, İstanbul, Marmara, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru - Son Dakika


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