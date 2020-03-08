Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

7 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı- Çatalca kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'in katılımıyla açılıyor. Otoyol,9 Mart Pazartesi gece yarısı da trafiğe açılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

(İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

TEM Otoyolu, Marmara, Çatalca, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]