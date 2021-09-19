KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TEKSTİL ÜRÜNLERİ TAŞIYAN TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde tekstil ürünleri yüklü TIR, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR'da büyük çapta hasar oluştu. Yangın nedeniyle Ankara istikametine trafik yaklaşık bir saat durdu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Ankara istikametine meydana geldi. Furkan Turan'ın kullandığı tekstil ürünleri yüklü TIR, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevlere önce sürücü Furkan Turan ve yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Bu müdahaleye rağmen sönmeyen alevler, kısa sürede TIR'ın kasasında bulunan tekstil ürünlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için uzun bir süre uğraş verdi. Alevler çalışmaların ardından söndürülürken, TIR'da büyük çapta hasar oluştu. Bu sırada otoyolun trafiği ise yaklaşık bir saat durdu.

"NEREDEYSE 10 TANE YANGIN TÜPÜ KULLANDIK AMA SÖNDÜREMEDİK" Olayın şokunu yaşayan TIR sürücüsü Furkan Turan, "Motor kısmından yanmaya başladı. El frenini çekerek durdum. Neredeyse 10 tane yangın tüpü kullandık ama söndüremedik" dedi. TIR'da bulunan tekstil ürünlerinin Fransa'ya ihraç edildiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Esen