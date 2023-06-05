THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı - Son Dakika
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THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı

05.06.2023 19:05

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Türk Hava Yolları'na ait işçi servisi ile kamyonun karıştığı kazada 20'den fazla havalimanı personeli yaralandı.

Türk Hava Yolları'na ait işçi servisi saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde kazaya karıştı. 34 LAV 598 plakalı THY servisi, şerit değiştirmek için önüne kıran kamyon ile çarpıştı.

THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı

20'DEN FAZLA PERSONEL YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre servis aracında bulunan 20'den fazla personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı

OTOYOLUN ÜÇ ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkartılan işçiler hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı
Kaynak: İHA
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Türk Hava Yolları, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı - Son Dakika
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