Türk Hava Yolları'na ait işçi servisi saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde kazaya karıştı. 34 LAV 598 plakalı THY servisi, şerit değiştirmek için önüne kıran kamyon ile çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre servis aracında bulunan 20'den fazla personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkartılan işçiler hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › THY işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 20'den fazla yaralı - Son Dakika