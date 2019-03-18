Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde saat 08.00'da meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen TIR henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayı görerek yardıma gelen  vatandaşlar sürücüyü TIR kabininden çıkarttı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Trafik kamerası görüntüleri

-Olay yeri

-Devrilen TIR

-Karayolları ekipleri

- İtfaiye ekipleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:39 Kaynak: DHA

Edirne, Marmara, Güncel
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