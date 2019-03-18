Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi.
KUZEY Marmara
Otoyolu Edirne
istikametinde bir TIR yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı
Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde saat 08.00'da meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen TIR henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımındaki refüje çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayı görerek yardıma gelen vatandaşlar sürücüyü TIR kabininden çıkarttı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlatıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:41 Kaynak: DHA
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