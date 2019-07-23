Son Dakika Haberleri: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ

1 saat önce

*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.

*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.
Haber-Kamera: Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ
Marmara, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:59 Kaynak: DHA
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