KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ
1 saat önce
*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:59 Kaynak: DHA
*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.
Haber-Kamera: Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara
Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara
istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.
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