Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi - Son Dakika

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, tırdaki malzemelerin taşınması ve aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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