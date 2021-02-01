- Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi - Son Dakika

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy sapağında bit tır virajı alamayarak devrildi. Kaza da tır sürücüsü yaralandı.

Kaza 14: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 61 K 21491 plakalı hurda demir yüklü tır sürücüsünün Arnavutköy'den Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandığı kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.