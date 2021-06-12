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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi

12.06.2021 08:49

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi -Vinç sürücüsü Fatih Sönmez: "Güneş vurunca mayıştırdı, bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik" Kuzey Marmara Otoyolu Ankara seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen vinç havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi

-Vinç sürücüsü Fatih Sönmez: "Güneş vurunca mayıştırdı, bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik"

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Ankara seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen vinç havadan görüntülendi. Yol tek şeride düşerken, vinç sürücüsü Fatih Sönmez, " Güneş vurunca mayıştırdı daldık. Bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik" dedi.

Olay, saat 07: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan vinç Uskumruköy'de devrildi. Vinç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yol tek şeride düştü. Kaza yeri de havdan görüntülendi. Vinç sürücüsü Fatih Sönmez, " Güneş vurunca mayıştırdı daldık. Bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi

TEM Otoyolu, Marmara, Ankara, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi - Son Dakika


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