Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi (2)
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Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:03 Kaynak: DHA
Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.
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