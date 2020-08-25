Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeleri yola saçıldı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır devrildi. Devrilen tırda bulunan torba içerisindeki plastik hammaddeleri yola saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LE 4680 plakalı Mercedes marka tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafifi yaralı sürücüye olay yerinde müdahale ederken yaralı arkadaşını ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan devrilen tırda torbalar içerisindeki toz halindeki plastik hammaddeleri yola döküldü.

Kaza yapan tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan plastik hammaddeleri de ekipler tarafından toplanarak yol temizlendi. - İSTANBUL