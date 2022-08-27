Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki 16 ATV 64 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile aynı yönde giden Ö.Ş. idaresindeki 41 TZ 831 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücü S.E. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile hafifi ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

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