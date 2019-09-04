Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

3 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın arkadan çarptığı kamyon devrilerek yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın arkadan çarptığı kamyon devrilerek yan yattı. Tırın karşı yöne geçmesine ramak kala durması ile büyük bir faciadan dönülen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Murat Ç. idaresindeki 34 KJ 7543 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli mevkii yakınlarında önünde ilerleyen 54 RG 686 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesi kaybolarak savrulan kamyon, yan yatarak yolun sağındaki refüje devrildi. Arkadaki tır ise refüje girdi. İkiye ayrılan tırın sürücü mahalli refüje savrulurken, arka kısmı yolun sol şeridinde kaldı. Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazanın ardından olay yerine trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik polisi yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen iki araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Çekmeköy, Marmara, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:38 Kaynak: İHA
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